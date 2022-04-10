باريس سان جيرمان يقتحم سباق التعاقد مع البلجيكي لوكاكو

ذكر تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم الأحد أن باريس سان جيرمان الفرنسي يجري محادثات للتعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تشيلسي منفتح على إعارة لوكاكو للتخلص من راتبه، واستغلال الأموال في حسم صفقة الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة.

PSG ‘in talks’ over shock transfer for Chelsea flop Lukaku after £98m striker’s agent Raiola seeks movehttps://t.co/YhdRsQRIkG — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 10, 2022

ويعاني لوكاكو للحصول على مكان في التشكيلة الأساسية للألماني توماس توخيل مدرب "البلوز".

ويحظى لوكاكو باهتمام برشلونة، بالإضافة إلى إنتر ميلان ناديه السابق.



وكان المهاجم البلجيكي البالغ 28 عاما انتقل من إنتر ميلان إلى تشيلسي في الصيف الماضي مقابل 115 مليون يورو.

وربما يطمح سان جيرمان بضم لوكاكو إلى تعويض خسارة نجمه كيليان مبابي إذا فشل في إقناعه بتجديد عقده، حيث تزعم العديد من التقارير أن النجم الفرنسي في طريقه للانضمام إلى ريال مدريد بصفقة مجانية.

المصدر: وكالات