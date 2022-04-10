أبو جبل: قسما بالله لم أطلب من الزمالك مليون دولار لتجديد التعاقد

تحدث محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر عن تطورات تجديد عقده مع النادي وأزمته مع جماهير فريقه عقب مواجهة الوداد المغربي وإمكانية انتقاله للأهلي.

ونفى محمد أبو جبل أنه طلب من نادي الزمالك مليون دولار مقابل تجديد عقده في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر": "أقسم بالله لم يحدث أنني طلبت مليون دولار لتجديد عقدي مع الزمالك، وعندما انضممت للأبيض، عام 2019 وقعت على بياض، وعندما نظرت لقيمة تعاقدي قيل لي أنني اتفقت على ذلك".

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مضيفا: "وعدوني حال اجتهادي ومشاركتي بشكل أساسي ستتغير القيمة، ومن وقت عودتي للزمالك ألعب بشكل أساسي، كنت أطلب التقدير في هذه النقطة".

وأكمل: "قيل لي وقت انضمامي من سموحة للزمالك أنني الحارس الثالث، اجتهدت وتفوقت على نفسي وعلى الظروف التي حولي".

وكشف عن أزمته مع جماهير النادي الأبيض عقب مباراة الوداد المغربي: "كنت حزينا بعد مشاهدتي الهجوم والتعليقات على الفيديو المنتشر، والذي لم يظهر بشكل صحيح".

وروى أبو جبل التفاصيل: "خرجت بسيارتي بعد المباراة، والجمهور كان يمر بجانبي وكسروا لي السيارة ووجهوا لي السباب بأفظع الألفاظ وفي النهاية أحدهم وقف أمام السيارة، فنزلت له وقلت له حقكم علينا ولا تغضبوا منا ورد علي بالسباب ولم أرد عليه في النهاية".

واستكمل: "إفريقيا كلها كانت تتحدث عني وبعد أول مباراة أو اثنين مع الزمالك الناس كلها هاجمونني ولا أعرف السبب!".

ورد أبو جبل على ما تردد بشأن غرور لاعبي الزمالك الدوليين بعد كأس أمم إفريقيا: "نلعب في ناد كبير ومن المؤكد أن اسمي بعد كأس أمم إفريقيا يختلف عن قبل البطولة، بل بالعكس هذا يعطيني دافعا قويا عندما اسمي يكبر أحافظ على المكان المتواجد فيه".

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"