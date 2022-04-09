ريال مدريد يكرم ضيافة خيتافي بهدفين ويواصل تحليقه في الصدارة (فيديو)
فاز ريال مدريد على ضيفه خيتافي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وسجل ثنائية الفريق الملكي البرازيلي كاسيميرو ولوكاس فاسكيز في الدقيقتين 38 و68 على التوالي.
هدف ريال مدريد الاول في مرمي خيتافي pic.twitter.com/xFnFniishX— yossef (@y0ssef10) April 9, 2022
هدف ريال مدريد الثاني ضد خيتافي— أوتريد اهداف (@uhtredgoals) April 9, 2022
فاسكيز
2-0 لريال مدريد pic.twitter.com/pD53QeUNgy
وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 72 نقطة موسعا الفارق إلى 12 نقطة عن أقرب مطارديه إشبيلية الذي حقق فوزا عريضا على غرناطة بنتيجة 4-2 أمس الجمعة.
Real Madrid are all the way 🆙#LaLigaSantanderpic.twitter.com/UrdaOytip9— LaLiga English (@LaLigaEN) April 9, 2022
في المقابل، توقف رصيد خيتافي عند 32 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق "الليغا".
المصدر: RT