زينيت ينفرد بصدارة الدوري الروسي بثنائية في شباك أخمات (فيديو)

حقق زينيت القادم من مدينة بطرسبورغ فوزا ثمينا على مضيفه أخمات بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في مدينة غروزني اليوم السبت، ضمن الجولة 24 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثنائية زينيت البرازيلي يوري ألبيرتو وألكسندر إيروخين في الدقيقتين 39 و90 على الترتيب.

وبهذا الفوز، عاد زينيت للانفراد بالصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 52 نقطة متقدما بثلاث نقاط عن أقرب مطارديه دينامو موسكو الذي فاز في وقت سابق اليوم على نيجني نوفغورود بهدف دون مقابل.

في المقابل، توقف رصيد أخمات عند 32 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب فرق الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ومدد زينيت سلسلة المباريات المتتالية التي لم يخسر فيها في الدوري إلى 13 مباراة وبالتحديد منذ الـ16 من أكتوبر الماضي عندما خسر أمام أرسنال في مدينة تولا بنتيجة 2-1.

المصدر: RT