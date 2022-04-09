ركلة جزاء تنقذ بايرن ميونخ من مصيدة أوغسبورغ (فيديو)

حقق بايرن ميونخ فوزا صعبا على ضيفه أوغسبورغ بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل الفريق البافاري الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء نفذها بنجاح البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الـ82 من عمر اللقاء.

بايرن ميونخ 1-0 أغسبورغ

ليفاندوفسكي

pic.twitter.com/3yEP6JNYvl — منبر البايرن الاحتياطي (@Mnmedia8) April 9, 2022

وبهذا الفوز، رفع البايرن رصيده في الصدارة إلى 69 نقطة وأعاد الفارق إلى 9 نقاط مع أقرب مطارديه بوروسيا دورتموند الذي تغلب على مضيفه شتوتغارت بهدفين نظيفين أمس الجمعة.

في المقابل، توقف رصيد أوغسبورغ عند 32 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق "البوندسليغا".

المصدر: RT