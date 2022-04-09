 
مباشر

ركلة جزاء تنقذ بايرن ميونخ من مصيدة أوغسبورغ (فيديو)

الرياضة

ركلة جزاء تنقذ بايرن ميونخ من مصيدة أوغسبورغ (فيديو)
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ss3z

حقق بايرن ميونخ فوزا صعبا على ضيفه أوغسبورغ بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل الفريق البافاري الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء نفذها بنجاح البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الـ82 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع البايرن رصيده في الصدارة إلى 69 نقطة وأعاد الفارق إلى 9 نقاط مع أقرب مطارديه بوروسيا دورتموند الذي تغلب على مضيفه شتوتغارت بهدفين نظيفين أمس الجمعة.

في المقابل، توقف رصيد أوغسبورغ عند 32 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق "البوندسليغا".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا