في نهائي بطولة للهوكي.. رئيس بيلاروس يتعرض لإصابة بعصا الهوكي ويخرج لتلقي العلاج (فيديو)

تعرض رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو لإصابة في الوجه بعصا الهوكي أثناء مشاركته في المباراة النهائية لبطولة بيلاروس للهواة اليوم السبت.

وتعرض لوكاشينكو البالغ 67 عاما لإصابة قوية في ذقنه بعصا الهوكي، ما اضطره لمغادرة أرضية الملعب لتلقي العلاج.

Хоккей — опасная игра. Сегодня во время матча президенту Белоруссии Александру Лукашенко клюшкой рассекли подбородок. pic.twitter.com/yi8BpSpXmB — Δημήτριος (@pa3ok_u_am6a) April 9, 2022

يذكر أن فريق لوكاشينكو فاز في مباراة اليوم على فريق مينسك بنتيجة 5-1 ليتوج بلقب جمهورية بيلاروس للهواة للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

وسبق لفريق لوكاشينكو أن فاز الأسبوع الماضي على فريق مينسك بنتيجة 6-1، ليحسم اللقب في سلسلة النهائي المكونة من 3 مباريات يرفع الكأس من يحسم مباراتين من ثلاثة.

المصدر: championat.com