لوكلير ينطلق من المركز الأول أمام فيرستابن في جائزة أستراليا للفورمولا واحد

سجل سائق "فيراري" شارل لوكلير أسرع زمن اليوم السبت في التجارب الرسمية لجائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

وسينطلق لوكلير غدا الأحد من المركز الأول في سباق أستراليا أمام سائق "ريد بول" بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن.

وأصبح ابن إمارة موناكو أول سائق غير البريطاني لويس هاميلتون منذ 2014، ينطلق من المركز الأول على حلبة "ألبرت بارك" وشمسها الساطعة في مدينة ملبورن.

وهذه المرة الثانية هذا الموسم التي ينطلق فيها لوكلير البالغ 24 عاما من المركز الأول، بعد جائزة البحرين الافتتاحية التي أحرز لقبها.

Leclerc takes his second pole of 2022 ahead of the Red Bull duo#AusGP#F1https://t.co/KBOuhw1QW0 — Formula 1 (@F1) April 9, 2022

أما هاميلتون، بطل العالم سبع مرات والمنطلق ثماني مرات من الصدارة في أستراليا بينها الـ6 الأخيرة، فسينطلق من المركز الخامس أمام زميله ومواطنه في فريق "مرسيدس" لاندو نوريس.

المصدر: أ ف ب