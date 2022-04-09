نجم ليفربول يحافظ على طقوسه خلال شهر رمضان (صورة)

يحافظ السنغالي ساديو ماني على أداء فريضة الصلاة بشكل منتظم وتعاليم الدين الإسلامي، إلى جانب القيام بالعديد من الأعمال الخيرية.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لماني رفقة زميله في الفريق المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي في المسجد لأداء صلاة الجمعة الأولى في شهر رمضان بمدينة ليفربول الإنجليزية، والتي حظيت بتفاعل كبير.

Sadio Mané and Konaté in mosque! ❤️ Posted by Jurgen Klopp on Friday, April 8, 2022

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وشارك الثنائي في فوز ليفربول خارج أرضه الثلاثاء الماضي على حساب مستضيفه بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف لهدف، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح الفرنسي إبراهيما كوناتي أهداف المباراة في الدقيقة 17، وأضاف السنغالي ساديو مانيه الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وبذلك اقترب ليفربول بشدة من بلوغ الدور نصف النهائي إذ يكفيه التعادل في مباراة الإياب على ملعب أنفيلد، أو حتى الخسارة بفارق هدف.

المصدر: facebook/Jurgen-Klopp