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التونسية أنس جابر تواصل تألقها وتبلغ نصف نهائي تشارلستون

الرياضة

التونسية أنس جابر تواصل تألقها وتبلغ نصف نهائي تشارلستون
AFP
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واصلت التونسية أنس جابر المصنفة عاشرة عالميا مسيرتها الناجحة في دورة تشارلستون الأمريكية للتنس بتأهلها إلى نصف النهائي عقب فوزها الجمعة على الأوكرانية أنيلينا كالينينا 6-3 و6-2.

واحتاجت التونسية إلى ساعة و3 دقائق للتغلب على المصنفة 42 عالميا، بمجموعتين دون رد. 
وحسمت أنس المجموعة الأولى لصالحها في 31 دقيقة.

كما فرضت البطلة التونسية في المجموعة الثانية سيطرة مطلقة، وقدمت لوحات فنية مميزة، ما جعل الجماهير الحاضرة تصفق لها طويلا.

وستواجه أنس، في نصف النهائي، الفائزة من مباراة الأمريكيتين أماندا أنيسموفا، المصنفة 46 عالميا، وكوكو فاندواي، المصنفة 166 عالميا.

المصدر:"وكالات" 

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