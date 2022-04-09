التونسية أنس جابر تواصل تألقها وتبلغ نصف نهائي تشارلستون

واصلت التونسية أنس جابر المصنفة عاشرة عالميا مسيرتها الناجحة في دورة تشارلستون الأمريكية للتنس بتأهلها إلى نصف النهائي عقب فوزها الجمعة على الأوكرانية أنيلينا كالينينا 6-3 و6-2.

واحتاجت التونسية إلى ساعة و3 دقائق للتغلب على المصنفة 42 عالميا، بمجموعتين دون رد.

وحسمت أنس المجموعة الأولى لصالحها في 31 دقيقة.

Putting on a SHOW in Charleston 🪄



A sublime display from 🇹🇳 @Ons_Jabeur who now awaits the winner of Anisimova/Vandeweghe.#CharlestonOpenpic.twitter.com/xm1zlvyyun — wta (@WTA) April 8, 2022

كما فرضت البطلة التونسية في المجموعة الثانية سيطرة مطلقة، وقدمت لوحات فنية مميزة، ما جعل الجماهير الحاضرة تصفق لها طويلا.



وستواجه أنس، في نصف النهائي، الفائزة من مباراة الأمريكيتين أماندا أنيسموفا، المصنفة 46 عالميا، وكوكو فاندواي، المصنفة 166 عالميا.

المصدر:"وكالات"