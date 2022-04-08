الإصابة تنهي موسم ليبرون وتحرمه من المنافسة على لقب "هداف NBA"

أعلن فريق لوس أنجليس ليكرز الأمريكي غياب نجمه ليبرون جيمس عن آخر مباراتين للفريق في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بسبب إصابة في الكاحل ما سيحرمه من المنافسة على لقب "هداف NBA".

وغاب ليبرون عن المباراة التي خسرها فريقه ضد غولدن ستايت ووريرز أمس الخميس، والهزيمة أمام فينيكس صنز الثلاثاء الماضي التي أنهت مشوار ليكرز في الدوري وحرمته من بلوغ الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".

وقال ليكرز، بطل العام 2020، إنه بعد إعادة تقييم إصابة ليبرون، تقرر غيابه عن آخر مباراتين "من أجل استمرار التعافي والشفاء التام"، علما أنه عانى لاستعادة لياقته منذ إصابته في 27 مارس الفائت.

LeBron James’ left ankle was recently reevaluated by Lakers medical staff, and it was determined that due to the ankle sprain James suffered in a game on March 27th, he will miss the remainder of the 2021-22 NBA season to allow for continued healing and an expected full recovery. — Los Angeles Lakers (@Lakers) April 8, 2022

I appreciate it and love y’all love! Wish it was done in winning fashion though! Gave everything I had to this season when I was on the floor! See y’all again in the fall. #Year20#SFG🚀 #KingMe👑 https://t.co/KBOoHBktjg — LeBron James (@KingJames) April 8, 2022

ومع غيابه عن آخر مباراتين، لن يتمكن ليبرون من مقارعة الكاميروني جويل إمبيد لاعب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على لقب هداف الموسم (الدوري المنتظم) الذي أحرزه عام 2008.

إذ يحقق إمبيد معدل 30.4 نقطة في المباراة الواحدة من أصل 67 خاضها، مقابل 30.3 لجيمس في 56 لقاء.

وتنص القوانين أن على اللاعب خوض 58 مباراة أقله من أجل أن يكون مؤهلا للمنافسة على أفضل هداف.

وهذه المرة الرابعة فقط في مسيرة ليبرون (37 عاما) التي بدأت عام 2003 في الدوري، التي سيغيب فيها عن الأدوار الاقصائية.

ويخوض ليكرز آخر مباراتين ضد أوكلاهوما سيتي ثاندر غدا السبت ودنفر ناغتس الاثنين المقبل.

المصدر: أ ف ب