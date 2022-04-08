"اليويفا" يوجه اتهامات لأتلتيكو مدريد بسبب تحية نازية

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اتهامات لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الجمعة، بعد تصوير مشجع وهو يؤدي التحية النازية في مباراة الفريق الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.

وبالإضافة لتهمة "السلوك التمييزي" وجه "اليويفا" لأتلتيكو اتهامات أخرى تتعلق بإلقاء مشجعيه أشياء خلال مباراة الفريق أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن ذهاب ربع نهائي "التشامبيونزليغ" الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بخسارة الفريق الإسباني بهدف دون مقابل.

L'UEFA a annoncé ce vendredi avoir ouvert une procédure discipline à l'encontre de l'Atlético de Madrid, après des incidents provoqués par ses supporters lors du quart de finale aller de Ligue des champions perdu à Manchester City (0-1), mardi https://t.co/jp5KO7MIjXpic.twitter.com/r9rzTHUbjE — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 8, 2022

ويشار إلى أن القواعد التأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحمل الأندية مسؤولية سوء سلوك المشجعين داخل الملاعب.

ومن المقرر أن يستضيف أتلتيكو فريق السيتي في مباراة الإياب على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في مدريد في الـ13 من أبريل الجاري لحسم هوية المتأهل إلى المربع الذهبي من البطولة القارية.

المصدر: أ ب