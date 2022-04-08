تقارير: "كاف" يدرس تأجيل منافسات أمم إفريقيا 2023

كشفت تقارير صحفية، عن نية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل تصفيات كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023".

وقالت صحيفة "البطولة" المغربية، إن "الكاف" تلقى طلبا مشتركا من الاتحادات الخمسة التي ستمثل القارة الإفريقية في مونديال قطر 2022، من أجل تأجيل تصفيات البطولة الإفريقية، والسماح لمنتخباتها بخوض مباريات ودية في يونيو وسبتمبر المقبلين.

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وذكرت الصحيفة في تقريرها أن رئيس الاتحاد التونسي وديع الجريء، هدد بالانسحاب من تصفيات "كان 2023"، في حال أصر الاتحاد الإفريقي للعبة على إقامة جولاتها الأولى في موعدها المحدد سلفا، خلال فترتي التوقف الدولي المقبلتين يونيو 2022، وهو الأمر الذي سيكلف المنتخبات الخمسة المتأهلة للمونديال عدم خوض أي مباراة ودية قبل الذهاب إلى قطر.

وأكد التقرير أن كاف أصبح أمام ضرورة الاستجابة المطلب ممثلي كرة القدم الإفريقية، وإيجاد حل لتأجيل تصفيات كأس أمم إفريقيا المقبلة إلى ما بعد المونديال، ما يعني بنسبة كبيرة تأخير موعد انطلاق الحدث القاري في كوت ديفوار إلى يناير 2024 أو أبعد من ذلك.

على أن يكون الجدول المزدحم بالمباريات الدولية أكبر عائق أمام الـ"كاف" لإيجاد حلول أخرى غير تأجيل موعد انطلاق تصفيات "كان 2023"، وبالتالي عدم إجراء المسابقة في موعدها المحدد وتأجيلها إلى شتاء أو صيف 2024.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حدد موعد إقامة كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023"، في الفترة الممتدة من 23 يونيو إلى 23 يوليو 2023.

المصدر: "اليوم السابع"