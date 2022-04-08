فريق "فيراري" يبسط هيمنته على فترتي التجارب الحرة في جائزة أستراليا للفورمولا واحد

فرض فريق "فيراري" هيمنته المطلقة على فترتي التجارب الحرة لسباق جائزة أستراليا الكبرى، الجولة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

وسجل سائق "فيراري" شارل لوكلير من موناكو على حلبة "ألبرت بارك" المتجددة التوقيت الأسرع في الفترة الثانية مع 1:18.978 دقيقة متقدما بفارق 0.245 ثانية على حامل اللقب سائق "ريد بول" الهولندي ماكس فيرستابن، وزميله في "فيراري" الإسباني كارلوس ساينس الأسرع في الفترة الأولى (1:19.806 دقيقة).

وبدا واضحا تفوق سيارتي "فيراري" و"ريد بول" للجولة الثالثة تواليا بعدما كان الفوز في جولتي البحرين وجدة من نصيب لوكلير وفيرستابن.

FP1 CLASSIFICATION



The red cars come out on top in first practice 💪#AusGP#F1pic.twitter.com/1G4Y26PS37 — Formula 1 (@F1) April 8, 2022

وتواصلت محن بطل العالم 7 مرات البريطاني لويس هاميلتون خلف مقود سيارته "مرسيدس" التي تعاني من الارتجاجات على سرعات عالية.

🏁 FP2 COMPLETE - TOP 10 🏁



Leclerc

Verstappen

Sainz

Alonso 📸

Perez

Ocon

Bottas

Norris

Gasly

Ricciardo#AusGP#F1pic.twitter.com/ANEZz0Bkuu — Formula 1 (@F1) April 8, 2022

وتقام الفترة الثالثة والأخيرة للتجارب الحرة لسباق جائزة أستراليا الكبرى غدا السبت.

المصدر: أ ف ب