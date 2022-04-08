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بسبب الرياضيين الروس.. أفضل لاعبتي شطرنج في أوكرانيا يواجهن مشاكل

الرياضة

بسبب الرياضيين الروس.. أفضل لاعبتي شطرنج في أوكرانيا يواجهن مشاكل
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رفضت الأختان آنا وماريا موزيتشوك التوقيع على رسالة مفتوحة من اتحاد الشطرنج في منطقة لفيف (لفوف) الأوكرانية يطالب فيها باستبعاد لاعبي الشطرنج الروس والبيلاروس من البطولات.

وبسبب رفض الأختين موزيتشوك التوقيع على هذه الرسالة، ينهي اتحاد الشطرنج لمنطقة لفيف التعاون مع اللاعبتين ويبدأ إجراءات استبعادهم من الاتحاد.

وحث معظم أعضاء الاتحاد الأوكراني للشطرنج على التقدم بطلب إلى الاتحاد الدولي للعبة والمطالبة بإخراج الروس والبيلاروس من المنظمة بسبب الأحداث في أوكرانيا.

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وجاء في الرسالة المفتوحة المطالبة بحظر كامل على مشاركة جميع لاعبي الشطرنج والمدربين والحكام والمسؤولين الروس والبيلاروس في جميع البطولات التي تقام بدعم وتنظيم الاتحاد الدولي.

والمطالبة أيضا بفصل مواطني هذه الدول على الفور من أي مناصب في مجلس ولجان الاتحاد الدولي للشطرنج، والاستقالة الفورية وغير المشروطة للروسي أركادي دفوركوفيتش من منصب رئيس الاتحاد.

يذكر أن آنا موزيتشوك هي بطلة العالم للشطرنج الخاطف بفئة السيدات مرتين وبطلة الشطرنج السريع، وبطلة أوروبا للسيدات ثلاث مرات، ووصيفة بطلة العالم للسيدات لعام 2017 في الشطرنج الكلاسيكي، فيما احتلت ماريا موزيتشوك المركز الـ15 في بطولة العالم بالشطرنج الكلاسيكي.

المصدر: matchtv.ru

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