التعاون السعودي يقلب الطاولة على الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا (فيديو)

قلب التعاون السعودي تأخره بهدف أمام الدحيل القطري إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس في مستهل مشوارهما في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وافتتح الدحيل باب التسجيل في الدقيقة السابعة عن طريق البرازيلي إدميلسون جونيور، ورد التعاون بهدف التعادل بعدها بأربع دقائق عن طريق الكاميروني ليندر تاوامبا.

وفي الدقيقة الـ86 اقتنص الإسباني ألفارو ميدران هدف الفوز للتعاون ليهديه نقاط المباراة الثلاث.

هدف| التعاون السعودي يتقدم 2-1 على الدحيل في الدقيقة 86.. #دوري_أبطال_اسياpic.twitter.com/XueK14jc1C — قنوات الكاس (@alkasschannel) April 7, 2022

وفي المباراة الثانية في المجموعة الرابعة تغلب سبهان أصفهان الإيراني في وقت سابق اليوم على باختاكور الأوزبكي بنتيجة 3-1.

⏰FULL TIME | 🇶🇦 @DuhailSC 1⃣-2⃣ @AltaawounFC



It's a third win in as many games for Al Taawoun against Al Duhail. A winning start for the Group D hosts 🆙#ACL2022 | #DUHvTWNpic.twitter.com/rZkdTGqziL — #ACL2022 (@TheAFCCL) April 7, 2022

⏰ FULL TIME | 🇺🇿@Pakhtakor_fc 1⃣-3⃣ Sepahan 🇮🇷



A sweeping second-half display from the Iranian sees them pickup the 3⃣ points in Buraidah! #ACL2022 | #PAKvFMSpic.twitter.com/DoCrO4poPl — #ACL2022 (@TheAFCCL) April 7, 2022

- ترتيب فرق المجموعة الرابعة بعد نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات:

1- سبهان أصفهان برصيد 3 نقاط.

2- التعاون برصيد 3 نقاط.

3- الدحيل من دون نقاط.

4- باختاكور من دون نقاط.

المصدر: RT