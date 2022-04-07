برشلونة يعود بتعادل ثمين من ألمانيا في الدوري الأوروبي (فيديو)

فرض برشلونة الإسباني التعادل 1-1 على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الـ48 عن طريق أنسغار كناوف، قبل أن يعادل برشلونة النتيجة عن طريق نجمه فيران توريس في الدقيقة الـ66.

وأنهى آينتراخت فرانكفورت المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه البرازيلي توتا لنيله الإنذار الثاني في الدقيقة الـ78.

وسيستضيف برشلونة مباراة الإياب على ملعبه "كامب نو" الخميس المقبل لحسم هوية المتأهل إلى المربع الذهبي من الدوري الأوروبي.

المصدر: RT