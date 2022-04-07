النيران الصديقة تنقذ لايبزيغ من الخسارة أمام أتلانتا في الدوري الأوروبي (فيديو)

ساد التعادل الإيجابي 1-1 المباراة التي جمعت لايبزيغ الألماني وضيفه أتلانتا الإيطالي اليوم الخميس، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم الضيوف عبر هدف الكولومبي لويس مورييل في الدقيقة الـ17، وأهدر البرتغالي أندريه سيلفا فرصة ذهبية لتسجيل هدف التعادل لفريق لايبزيغ في الدقيقة الـ58 عندما أضاع ركلة جزاء تصدى لها ببراعة حارس أتلانتا، الأرجنتيني خوان موسو.

وبعد 25 ثانية فقط على تصدي موسو الرائع لركلة الجزاء، حقق زميله في أتلانتا، المدافع دافيد زاباكوستا ما عجز عنه لاعبو لايزيغ طوال المباراة، عندما سجل بالخطأ في شباك فريقه، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

ومن المقرر أن يستضيف أتلانتا مباراة الإياب الخميس المقبل لحسم هوية المتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة.

المصدر: RT