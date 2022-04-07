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"اليويفا" يعتمد اللوائح الجديدة للعب المالي النظيف

الرياضة

Legion-Media
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أقرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الخميس، لوائح اللعب المالي النظيف الجديدة التي ستحد من الإنفاق المالي للأندية على لاعبيها.

ونشر "اليويفا" بيانا رسميا مطولا جاء فيه: "سيكون الابتكار الأكبر في اللوائح الجديدة هو إدخال قاعدة تكلفة الفريق، وذلك من أجل تحكم أفضل في التكاليف بالنسبة لأجور اللاعبين وتكاليف الانتقالات".

وأضاف: "اللائحة تحدد الإنفاق على المرتبات والانتقالات وعمولات الوكلاء بنسبة 70 بالمئة من إيرادات النادي".

وتابع: "التقييم سيتم في الوقت المناسب، وسيؤدي انتهاك تلك القواعد إلى فرض عقوبات مالية وإتخاذ إجراءات رياضية".

وكان "اليويفا" قدم قاعدة اللعب المالي النظيف في عام 2010، وبينما عوقبت أندية صغيرة، نجحت أندية كبرى مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في إنفاق مبالغ ضخمة من جانب ملاكها.

وستشمل التعديلات الأخرى ضوابط يتم مراجعتها كل 3 أشهر لضمان ألا تكون الأندية مدينة بأموال لهيئات اجتماعية أو لهيئات تحصيل الضرائب.

وقال أليكسندر تشيفرين رئيس "اليويفا": "اللوائح السابقة ساهمت في إبعاد موارد الكرة الأوروبية عن حافة الهاوية، وأحدثت ثورة في كيفية إدارة الأندية الأوروبية".

وأضاف: "رغم ذلك فإن تطور صناعة كرة القدم إلى جانب التأثير المالي لأزمة فيروس كورونا المستجد أظهر الحاجة إلى ضرورة الإصلاح الشامل وعمل لوائح جديدة للاستدامة المالية".

وتابع" "اليويفا عمل جنبا إلى جنب مع الأطراف المعنية في الكرة الأوروبية لتطوير تلك المسائل لمساعدة الأندية على مواجهة التحديات الجديدة".

وأوضح: "ستساعدنا تلك اللوائح على الاستعداد لحماية اللعبة وإعدادها لمواجهة أي صدمات مستقبلية مع تشجيع الاستثمار بشكل عقلاني وبناء مستقبل أكثر استدامة للعبة".

وستدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في يونيو 2022، وسيكون هناك تنفيذ تدريجي على مدى ثلاثة أعوام للسماح للأندية بالوقت اللازم للتأقلم.

المصدر: وكالات

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