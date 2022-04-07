"اليويفا" يعتمد اللوائح الجديدة للعب المالي النظيف

أقرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الخميس، لوائح اللعب المالي النظيف الجديدة التي ستحد من الإنفاق المالي للأندية على لاعبيها.

ونشر "اليويفا" بيانا رسميا مطولا جاء فيه: "سيكون الابتكار الأكبر في اللوائح الجديدة هو إدخال قاعدة تكلفة الفريق، وذلك من أجل تحكم أفضل في التكاليف بالنسبة لأجور اللاعبين وتكاليف الانتقالات".

وأضاف: "اللائحة تحدد الإنفاق على المرتبات والانتقالات وعمولات الوكلاء بنسبة 70 بالمئة من إيرادات النادي".

The #UEFAExCo has approved new Club Licensing and Financial Sustainability Regulations.



Featuring three key pillars of solvency, stability and cost control, new rules will come into force in June 2022.



Full story: ⬇️ — UEFA (@UEFA) April 7, 2022

وتابع: "التقييم سيتم في الوقت المناسب، وسيؤدي انتهاك تلك القواعد إلى فرض عقوبات مالية وإتخاذ إجراءات رياضية".

وكان "اليويفا" قدم قاعدة اللعب المالي النظيف في عام 2010، وبينما عوقبت أندية صغيرة، نجحت أندية كبرى مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في إنفاق مبالغ ضخمة من جانب ملاكها.

وستشمل التعديلات الأخرى ضوابط يتم مراجعتها كل 3 أشهر لضمان ألا تكون الأندية مدينة بأموال لهيئات اجتماعية أو لهيئات تحصيل الضرائب.

📝 Why is UEFA changing its financial regulations and what are the main aims of the new rules?



We answer some key questions about the new club licensing and financial regulations, and what they mean for clubs across Europe: ⬇️ — UEFA (@UEFA) April 7, 2022

وقال أليكسندر تشيفرين رئيس "اليويفا": "اللوائح السابقة ساهمت في إبعاد موارد الكرة الأوروبية عن حافة الهاوية، وأحدثت ثورة في كيفية إدارة الأندية الأوروبية".

وأضاف: "رغم ذلك فإن تطور صناعة كرة القدم إلى جانب التأثير المالي لأزمة فيروس كورونا المستجد أظهر الحاجة إلى ضرورة الإصلاح الشامل وعمل لوائح جديدة للاستدامة المالية".

وتابع" "اليويفا عمل جنبا إلى جنب مع الأطراف المعنية في الكرة الأوروبية لتطوير تلك المسائل لمساعدة الأندية على مواجهة التحديات الجديدة".

وأوضح: "ستساعدنا تلك اللوائح على الاستعداد لحماية اللعبة وإعدادها لمواجهة أي صدمات مستقبلية مع تشجيع الاستثمار بشكل عقلاني وبناء مستقبل أكثر استدامة للعبة".

وستدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في يونيو 2022، وسيكون هناك تنفيذ تدريجي على مدى ثلاثة أعوام للسماح للأندية بالوقت اللازم للتأقلم.

المصدر: وكالات