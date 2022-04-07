بنزيما يتوج بجائزة أفضل لاعب في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال (فيديو)

أعلن الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عبر "تويتر" اليوم الخميس، فوز الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب في ذهاب الدور ربع النهائي من المسابقة.

وحصل بنزيما على الجائزة بعد تألقه الكبير خلال مواجهة تشيلسي الإنجليزي أمس الأربعاء، وتسجيله 3 أهداف "هاتريك" قاد بها فريقه للفوز بنتيجة 3-1 في معقل "البلوز".

وتفوق بنزيما على الثلاثي، البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول الإنجليزي ولو سيلو لاعب فياريال الإسباني.

يذكر أن ريال مدريد اقترب كثيرا من التأهل إلى المربع الذهبي من البطولة القارية قبل مواجهة الإياب الحاسمة التي من المقرر أن يستضيفها على ملعبه "سانتياغو برنابيو" في الـ12 من أبريل الجاري.

First-leg results 😮



👀 Tell us which four you think will make the semi-finals...#UCLpic.twitter.com/WGOal8VNLo — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 6, 2022

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وأقيمت على مدار اليومين الماضيين المباريات الأربع لذهاب الدور ربع النهائي من "التشامبيونزليغ".

يوم الثلاثاء:

- فاز مانشستر سيتي على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف دون مقابل.

- تغلب ليفربول على مضيفه بنفيكا بنتيجة 3-1.

يوم الأربعاء:

- فاز ريال مدريد على مضيفه تشيلسي بنتيجة 3-1.

- تغلب فياريال على ضيفه بايرن ميونخ بهدف دون رد.

المصدر: RT