لاعب كرة قدم روسي في التشيك يكشف المستور ويتحدث عن إجبار اللاعبين على ارتداء قمصان داعمة لأوكرانيا

كشف لاعب كرة القدم الروسي يفغيني نازاروف في حديث لوكالة "نوفوستي" أن اللاعبين في التشيك يتم إجبارهم على ارتداء قمصان بألوان العلم الأوكراني مطبوع عليها كلمات داعمة لأوكرانيا.

وكان نازاروف محترفا في نادي بوهيميانز أحد أندية الدوري التشيكي الممتاز لكرة القدم قبل أن يتم رفض تجديد تأشيرة العمل الخاصة به في الأول من أبريل الجاري، وبالتالي تم تعليق عقده مع النادي.

وقال نازاروف أنه فوجئ قبل مباراة فريقه مع ضيفه سلوفاكو في الـ19 من مارس الماضي بوضع 11 قميصا بألوان العلم الأوكراني مطبوع عليها كلمات داعمة لأوكرانيا في غرفة الملابس تمهيدا ليدخل بها اللاعبون إلى أرضية الملعب.

وأضاف نازاروف أنه عندما رفض ارتداء القميص أخبره الكادر الإداري للفريق بأنه لا يستطيع الدخول إلى الملعب من دون أن يرتديه لأن التوجيهات واضحة بهذا الشأن.

وفضل نازاروف اختيار الجلوس على مقاعد البدلاء بدلا من ارتداء القميص المذكور، وبعدها بأيام تم رفض تجديد تأشيرة العمل الخاصة به في التشيك.

«Заставляли надеть майку в поддержку Украины»



Интервью с футболистом Евгением Назаровым, который покинул чешский клуб «Богемианс»https://t.co/GWL25lBYSGpic.twitter.com/pbMmZbaacT — РИА Новости Спорт (@rsportru) April 7, 2022

وتشهد ملاعب العديد من البلدان الأوروبية حراكا سياسيا غير طبيعي وتمييزي، حيث ما كانت تعاقب عليه الاتحادات الرياضية بقسوة سابقا وتعتبره خطا أحمرا عند توجيه أحد اللاعبين أو الجماهير ولو تلميحا لدعم قضية سياسية ما، أصبحت تسمح به وتشجعه، لا بل وتجبر اللاعبين والجماهير على حد سواء به، عندما يتعلق الموضوع بروسيا في تعد صارخ على حرمة مبدأ عدم الخلط بين السياسية والرياضة والذي تبناه المجتمع الرياضي لسنوات عديدة.

ولم يعد خافيا على أحد، أن الاتحادات الرياضية لكرة القدم في الدول الغربية التي تدعم أوكرانيا بكل الوسائل بما فيها الأسلحة في مواجهة العملية العسكرية الروسية لتحرير دونباس واجتثاث النازية الجديدة من أوكرانيا، تجبر الفرق التي تستضيف المباريات على وضع الأعلام الأوكرانية على مقاعد الجماهير الفارغة قبل امتلائها على أمل أن ترفعها الجماهير عند قدومها، كما وتجبر اللاعبين على ارتداء قمصان بعينها قبل انطلاق المباريات، مع وضع شعارات على شاشات الملعب "ظاهرها ملائكي وباطنها شيطاني"، لكي ينخدع المشاهد وراء التلفاز بكمية "الدعم المزيف".

المصدر: rsport.ria.ru + RT