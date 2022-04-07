 
مباشر

الكشف عن تفاصيل عرض برشلونة للتعاقد مع ليفاندوفسكي

الرياضة

الكشف عن تفاصيل عرض برشلونة للتعاقد مع ليفاندوفسكي
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/srmh

كشف تقرير لبرنامج "الشرينغويتو" الإسباني الشهير، عن تفاصيل عرض برشلونة للنجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني، لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب التقرير، فإن برشلونة عرض على ليفاندوفسكي راتب بقيمة 8 ملايين يورو صافية سنويا، وبعقد يمتد لـ3 مواسم.

ويهتم برشلونة بالحصول على خدمات ليفاندوفسكي، في ظل صعوبة التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، لتردي الوضع الاقتصادي للفريق الكتالوني.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع البايرن بنهاية الموسم المقبل، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا