رابطة الألعاب الأولمبية العالمية ترفض دعم استبعاد الرياضيين الروس من المنافسات الدولية

أعربت رابطة الألعاب الأولمبية العالمية (WOA) عن عدم موافقتها على توصيات اللجنة الأولمبية الدولية باستبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من المسابقات الدولية بسبب الوضع في أوكرانيا.

وتعتقد اللجنة التنفيذية لرابطة الألعاب الأولمبية العالمية أنه يجب التمسك بالمبادئ الأساسية للأولمبياد على النحو المنصوص عليه في الميثاق الأولمبي في جميع الأوقات، وأنه يجب دعم وتشجيع حق الرياضيين والأولمبيين في المشاركة في الأحداث الرياضية.

وفي بيان نشر على موقع WOA، أكدت الرابطة على "إعلان دعم الميثاق الأولمبي" الذي وقعه الرياضيون في المنتدى الأولمبي العالمي عام 2015، والذي التزموا فيه "بمعارضة أي تدخل سياسي أو حكومي في استقلالية المنظمات الرياضية التي قد تتدخل في حق اللاعب في المشاركة في الألعاب الأولمبية أو غيرها من الأحداث الرياضية الكبرى التي تجسد الروح الأولمبية أيضا".

The World Olympians Association is set to launch an appeal to support Ukrainian athletes, and to help with humanitarian aid for the country during the ongoing war https://t.co/Z3Jo8MkBTg@worldolympians#OLY#Olympics#Russia#Ukraine@JoelBouzou — insidethegames (@insidethegames) April 6, 2022

إقرأ المزيد

وتتفهم اللجنة التنفيذية لـ WOA وتحترم توصيات اللجنة الأولمبية الدولية، والتي فسرت بـ"حماية نزاهة المسابقات الرياضية العالمية".

وتعتقد WOA أن القرارات المتعلقة بالمنافسة من عدمها يجب أن يتخذها كل رياضي على حدى ويجب أن تستند إلى المبادئ الأساسية للميثاق الأولمبي، حسبما جاء في البيان.

وفي الـ28 من فبراير الماضي، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية الدولية بمنع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في المسابقات الدولية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو ما استجابت له معظم الاتحادات الرياضية تحت ضغوطات هائلة من الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها الغربيين في تعد صارخ على حرمة مبدأ عدم الخلط بين الرياضة والسياسة الذي تبناه المجتمع الرياضي لسنوات عديدة.

المصدر: matchtv