مرتضى منصور يتوعد 3 لاعبين من الزمالك.. ويوجه رسالة للأندية السعودية

توعد مرتضى منصور رئيس الزمالك 3 لاعبين بكشف حقيقتهم أمام جماهير النادي وذلك خلال تصريحاته عقب حسم الفريق الأبيض لمواجهة بيراميدز الأربعاء، بنتيجة 3-2 في الدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى في مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب": "أقول لجماهير الزمالك، إما أن تتحملوا هذا الموسم أو سيظل الفريق تحت رحمة لاعبيه لمدة 100 عام مقبلة".

وأضاف: "هناك كارثة فعلتها اللجنة المؤقتة السابقة برئاسة حسين لبيب وأشعلت الفتنة داخل الفريق، بسبب شروط العقود الجديدة التي أبرمتها لبعض اللاعبين".

وتابع: "لاعب كان يحصل على 750 ألف جنيه قبل رحيلي في نوفمبر 2020 والآن يحصل على 22.5 مليون ويرفض نزول المران، رغم أنه أعير لأندية مصر كلها وعاد إلى الزمالك، بعدما توسل ذلك والآن يتمرد ويرفض خوض المران".

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وزاد مرتضى: "لن يستطيع أحد لي ذراعي، وتسريب الأخبار لبعض الإعلاميين لن ينفع هؤلاء الإعلاميين، عندما يتقاضى لاعب 22 مليون جنيه من اللجنة ويخرج ليتحدث أن هاني برزي عضو اللجنة السابقة من أعطاه الأموال فهو مخطئ، لأن برزي دفع هذه الأموال من خزينة الزمالك".

وأشار إلى أن العدالة غائبة داخل الفريق، فهناك لاعب آخر يحصل على مليون جنيه فقط وبالتالي لا يحب اللاعبون بعضهم البعض، موضحا أن البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق لم يستبعد الثلاثي لأسباب فنية ولكن لأن اللاعبين الثلاثة ادعوا الإصابة.

وتابع: "نادي الزمالك به ملايين الجنيهات ولم نحصل على أي قرض وهل هناك نادي مفلس يرفع رواتب موظفيه ويصرف مستحقات لاعبي الألعاب الجماعية ولكن تعاملنا عبر كرة القدم له معيار آخر لإعادة العدالة للزمالك".

وأكد أن جماهير الزمالك واعية وليس لديها "لاعب عزيز"، بدليل ما يحدث مع طارق حامد وأشرف بن شرقي وغضب الجماهير منهما، بعد أن ماطلا في التجديد.

وواصل مرتضى: "الفريق حصل على الدوري، لأنني كنت أقيم العدل قبل رحيلي في العقود والجميع كان يحصل على مستحقاته بشكل متساو وليس كما فعلت لجنة لبيب. ما فعلوه جريمة وسيعاقبون عليها ، كيف أعطيكم أموالا والفريق حقق أسوأ نتيجة للزمالك بدوري أبطال إفريقيا".

وأوضح أنه مستعد لاستكمال الدوري بفريق الشباب مواليد 2003، مبديا دهشته من حديث البعض عن امتلاكه عروض سعودية والتمرد على الفريق الأبيض الذي صنع نجوميتهم.

ووجه مرتضى رسالة للأندية السعودية، قائلا: "اجعلوا العلاقات المصرية السعودية في أفضل أحوالها، لا يمكن أن تفسد الأندية العلاقات بين البلدين، كل لاعب الآن يتمرد ويقول عندي عروض من السعودية، هذا لا يصح".

وختم: "أمامك لاعبي الأهلي وبيراميدز وفيوتشر، لماذا التركيز على لاعبي الزمالك فقط؟".

المصدر: youtube/MortadaMansour1