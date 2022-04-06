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بايرن ميونخ يتجرع مرارة الهزيمة أمام "الغواصات الصفراء" في دوري الأبطال

الرياضة

بايرن ميونخ يتجرع مرارة الهزيمة أمام
AP Alberto Saiz
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تغلب فياريال الإسباني على ضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة نجم فريق "الغواصات الصفراء" الهولندي أرنوت دانجوما في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، وضع فياريال قدما في الدور ربع النهائي من المربع الذهبي ويكفيه التعادل في مباراة الإياب المقررة على أرضية ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري الثلاثاء المقبل.

المصدر: RT

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