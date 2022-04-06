"الفيفا" يعلق على أنباء زيادة زمن مباريات مونديال قطر

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على الأنباء التي تداولتها العديد من التقارير الصحفية في الساعات الماضية عن زيادة زمن المباريات في مونديال قطر إلى 100 دقيقة بدلا من 90 دقيقة.

وكتب "الفيفا" عبر حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الأربعاء: "بعد انتشار بعض التقارير والشائعات، يود الاتحاد الدولي لكرة القدم توضيح أنه لن تكون هناك تغييرات على القواعد المتعلقة بزمن مباريات كرة القدم في كأس العالم 2022 أو أي مسابقة أخرى".

FIFA Statement



Following some reports and rumours spread today, FIFA would like to clarify that there will be no changes to the rules regarding the length of football matches for the FIFA World Cup Qatar 2022™️ or any other competition. — FIFA Media (@fifamedia) April 6, 2022

ومن المقرر أن تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم العام الجاري بالفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.

المصدر: fifamedia/twitter