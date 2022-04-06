أنشيلوتي يعلن تشكيلة ريال مدريد الأساسية لمواجهة تشيلسي في دوري الأبطال
أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة مضيفه تشيلسي الإنجليزي اليوم الأربعاء في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن.
وسيبدأ أنشيلوتي بالتشكيلة الأساسية التالية للفريق الملكي في مواجهة البلوز: "كورتوا، كارفاخال، ميليتا، ألابا، كروس، بنزيما، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، فينيسوس جونيور وميندي".
📋✅ إليكم تشكيلة مباراة الليلة لدوري الأبطال!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 6, 2022
🆚 @ChelseaFC#UCLpic.twitter.com/1cWvX6RIbc
فيما اختار الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي التشكيلة الأساسية التالية لفريقه في مواجهة ضيفه المدريدي: "ميندي، كريستينسن، تياغو سيلفا، روديغر، جيمس، كانتي، جورجينيو، أزبيليكويتا، ماونت، هافيرتز وبوليسيتش".
Your Chelsea team tonight! 🤝#UCLpic.twitter.com/LIxZSuiYQs— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 6, 2022
ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد على ملعبه "سانتياغو برنابيو" مباراة الإياب في الـ12 من أبريل الجاري لحسم هوية المتأهل إلى المربع الذهبي من البطولة القارية.
المصدر: RT