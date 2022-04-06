مذيع تونسي: لماذا لم تعاقب إسرائيل على المستوى الرياضي

ناقش برنامج ناس أونلاين، من تقديم الإعلامي أحمد الجمل، العقوبات المفروضة على الرياضيين الروس وحالة الغضب الغربي تجاه كل من يندد بهذه العقوبات.

وقد عبّر المذيع الرياضي التونسي بإذاعة ديوان إف إم، إلياس بن صالح، عن استيائه من العقوبات الأخيرة ضد الرياضة الروسية قائلا "إن القرارات الأخيرة التي اتبعتها الاتحادات الدولية الرياضية على غرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بفرض عقوبات قاسية على روسيا وحرمانها من المشاركة في التصفيات النهائية لكأس العالم هي قرارات غير منصفة"

مضيفا: "الفيفا عودتنا في أكثر من مناسبة على إبعاد السياسة عن الرياضة لكن ما طُبق على روسيا من عقوبات يتنافى مع هذه الدعوات بفصل السياسة عن الرياضة"

وتساءل بن صالح أيضا "لماذا لم تتخذ الفيفا قرارات ضد إسرائيل وعدوانها على فلسطين؟

لماذا لم تعاقب إسرائيل على المستوى الرياضي؟"

فيما رأى الصحفي الرياضي إسلام بوقريعة أن "الفيفا أو حتى الاتحادات الأخرى تكيل بمكيالين للعرب ولكل من يساند الإسلام والمسلمين شاهدنا في الفترة الأخيرة مسعود أوزيل عندما تضامن مع مسلمي الأويغور استبعد تماما من تشكيلة أرسنال".