راديونوفا: التزحلق الفني العالمي وضع نفسه في موقف صعب

ترى إيلينا راديونوفا الحائزة على الميدالية البرونزية في بطولة العالم، أن التزحلق الفني على الجليد يخلق وضعا صعبا من تلقاء نفسه باستبعاد الرياضيين الروس من المسابقات الدولية.

وتعتقد المتزلجة الروسية، أن جميع الرعاة والمعلنين سيتوقفون عن التعاون دون مشاركة المتزلجين الروس.

وقالت راديونوفا خلال مشاركتها بأحد البرامج التلفزيونية الحوارية:" الجمهور الرئيسي لمنافسات التزحلق على الجليد هم المشجعون من روسيا واليابان، إذا فقد التزحلق على الجليد في العالم جمهوره الروسي، فسيغادر الرعاة والمعلنين".

وتابعت:" لقد وضعوا أنفسهم في مثل هذا الموقف الصعب".

وأردفت:"عندما لم يسمح لرياضيينا بالمشاركة في بطولة العالم الأخيرة، كانت لدينا مسابقات بديلة في نفس التواريخ. وكان الاهتمام بها كبيرا، فقد نسي الجميع بطولة العالم في فرنسا، عن نفسي لم أشاهدها".

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وأضافت:"في منافسات الفردي للسيدات، فازت المتزلجة (اليابانية كاوري ساكاموتو) التي لا تستطيع تنفيذ القفزة الرباعية في الهواء.. فتياتنا (الروسيات) يتجاوزن الحدود، وقد فازت بالمحتوى الذي قدمنه قبل 10 سنوات".

في نهاية فبراير، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية الدولية بمنع الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في المسابقات الدولية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو ما استجاب له الاتحاد الدولي للتزلج في بداية شهر مارس، تحت ضغوطات هائلة من الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها الغربيين في تعد صارخ على حرمة مبدأ عدم الخلط بين الرياضة والسياسة الذي تبناه المجتمع الرياضي لسنوات عديدة.

المصدر: matchtv.ru