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دوري الأبطال.. ليفربول يقسو على بنفيكا بثلاثية ويقترب من المربع الذهبي

الرياضة

دوري الأبطال.. ليفربول يقسو على بنفيكا بثلاثية ويقترب من المربع الذهبي
Legion-Media
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حقق ليفربول الإنجليزي فوزا عريضا على مضيفه بنفيكا البرتغالي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل ثلاثية "الريدز" كل من الفرنسي إبراهيما كوناتي والسنغالي ساديو ماني والكولومبي لويس دياز في الدقائق 17 و34 و87 على الترتيب، فيما سجل هدف بنفيكا الوحيد الأوروغوياني داروين نونيز بعد 4 دقائق على انطلاق الشوط الثاني.

وبهذا الفوز، اقترب ليفربول من التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية بانتظار الحسم في مباراة الإياب التي من المقرر أن يستضيفها على ملعبه "أنفيلد" في الـ13 من أبريل الجاري.

المصدر: RT 

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