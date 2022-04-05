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صلاح على رأس تشكيلة ليفربول لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

الرياضة

صلاح على رأس تشكيلة ليفربول لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا
Legion-Media
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء لملعب "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة، الذي يستضيف لقاء بنفيكا وضيفه ليفربول الإنجليزي ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه البرتغالي:

فيما اختار نيلسون فيريسيمو مدرب بنفيكا التشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة "الريدز":

ومن المقرر أن يستضيف ليفربول على ملعبه "أنفيلد" مباراة الإياب في الـ13 من أبريل الجاري لحسم هوية المتأهل إلى المربع الذهبي من البطولة القارية.

المصدر: RT

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