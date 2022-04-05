نتيجة قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية
أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية التي جرى سحبها اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" في العاصمة المصرية القاهرة عن مواجهات نارية.
وأسفرت القرعة عن مواجهة مصرية مغربية بين المصري البور سعيدي ونهضة بركان، ومواجهة ليبية خالصة بين الاتحاد وأهلي طرابلس.
وجاءت المواجهات على الشكل التالي:
- المباراة الأولى: سيمبا التنزاني X أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.
1⃣ المباراة الأولى!— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 5, 2022
🇹🇿 سيمبا 🆚 أورلاندو بايرتس 🇿🇦#TotalEnergiesCAFCCpic.twitter.com/YefSqZMRYP
- المباراة الثانية: الاتحاد الليبي X أهلي طرابلس الليبي.
2⃣ المباراة الثانية! 🙌— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 5, 2022
🇱🇾 الاتحاد 🆚 أهلي طرابلس 🇱🇾#TotalEnergiesCAFCCpic.twitter.com/Dgm7wPC9Ri
- المباراة الثالثة: بيراميدز المصري X مازيمبي الكونغولي.
3⃣ المباراة الثالثة! 🙌— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 5, 2022
🇪🇬 بيراميدز 🆚 مازيمبي 🇨🇩#TotalEnergiesCAFCCpic.twitter.com/eo3XfdmDsL
- المباراة الرابعة: المصري البور سعيدي X نهضة بركان المغربي.
4⃣ المباراة الرابعة!— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 5, 2022
🇪🇬 المصري 🆚 نهضة بركان 🇲🇦#TotalEnergiesCAFCCpic.twitter.com/nEUtg5xJdF
وسيلتقي في مباراة نصف النهائي الأولى، الفائز من الديربي الليبي بين الاتحاد والأهلي طرابلس مع الفائز من مباراة سيمبا وأورلاند، فيما يلعب في مباراة نصف النهائي الثانية، الفائز من بيراميدز ومازيمبي مع الفائز من المصري ونهضة بركان.
المصدر: RT