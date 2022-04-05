مبابي يعيش الأجواء الرمضانية على الطريقة المغربية

نشر الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة لزميله في النادي كيليان مبابي، وهو يتقاسم معه أجواء رمضان على الطريقة المغربية.

وظهر مبابي في مقطع فيديو قصير وهو يصب الشاي المغربي بعد الإفطار، ليضع حكيمي عنوانا لهذا المنشور على صفحته بإنستغرام "إنها أجواء رمضان".

إقرأ المزيد

وتفاعل الجمهور المغربي مع منشور نجم أسود الأطلس، وهو يستضيف على مائدة إفطاره، زميله وصديقه المقرب مبابي.

ويرتبط اللاعبان بعلاقات قوية جدا، إذ ظهرا مرارا في لقطات خارج ملاعب الكرة، كما ارتبطا بصور احتفالهما سويا عند تسجيل أهداف فريق العاصمة الفرنسية.

وتزعم العديد من التقارير أن مبابي قد ينتقل إلى ريال مدريد في الصيف المقبل عبر صفقة مجانية، بعد أن حاول الصيف الماضي الانتقال إلى ملعب "سانتياغو برنابيو"، لكن مسؤولي سان جيرمان رفضوا كل محاولاته للرحيل.

وصرح مبابي مؤخرا في الإعلام الفرنسي، أنه لم يتخذ قراره بعد، لكنه لا يمانع البقاء في سان جيرمان لسنوات أخرى.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"