ميلان ينفرد بالصدارة رغم إهداره نقطتين ثمينتين أمام بولونيا

ساد التعادل السلبي نتيجة مباراة ميلان وضيفه بولونيا التي جمعتهما يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

ورغم أفضلية ميلان في اللقاء لم يتمكن لاعبوه من هز الشباك أمام جماهيرهم التي ملأت مدرجات ملعب "سان سيرو".

وبهذا التعادل، رفع ميلان رصيده إلى 67 نقطة لينفرد بالصدارة بفارق نقطة عن أقرب مطارديه نابولي.

في المقابل، رفع فريق بولونيا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الـ12 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الـ 31 ميلان في الصدارة بفارق نقطة 🔴⚫📸 pic.twitter.com/m2DDne5OMZ — بـيـت مـيـلان (@Al_Milan) April 4, 2022

المصدر: RT