رسميا.. ريال مدريد يضم البرازيلي فينيسيوس توبياس

أعلن ريال مدريد الإسباني اليوم الاثنين تعاقده رسميا مع اللاعب البرازيلي فينيسيوس توبياس البالغ 18 عاما قادما من فريق شاختار دونيتسك.

وسيلعب توبياس في الفريق الثاني لريال مدريد (الفريق الرديف الذي يسمى كاستيا) بقيادة الأسطورة، المدرب راؤول غونزاليس، مع إمكانية الاعتماد عليه في الفريق الأول بقيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

Photo from the official announcement

On Vinicius Tobias joining Real Madrid Castilla 🇧🇷 #HalaMadridYNadaMaspic.twitter.com/tVymgCILOj — Peña Madridista de Frankfurt (@PenaFrankfurt) April 4, 2022

وذكرت العديد من التقارير الصحفية أن ريال مدريد تعاقد مع توبياس لمدة موسمين على سبيل الإعارة مقابل 19 مليون يورو.

المصدر: وكالات