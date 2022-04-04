رسميا.. ريال مدريد يضم البرازيلي فينيسيوس توبياس
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أعلن ريال مدريد الإسباني اليوم الاثنين تعاقده رسميا مع اللاعب البرازيلي فينيسيوس توبياس البالغ 18 عاما قادما من فريق شاختار دونيتسك.
وسيلعب توبياس في الفريق الثاني لريال مدريد (الفريق الرديف الذي يسمى كاستيا) بقيادة الأسطورة، المدرب راؤول غونزاليس، مع إمكانية الاعتماد عليه في الفريق الأول بقيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
Photo from the official announcement— Peña Madridista de Frankfurt (@PenaFrankfurt) April 4, 2022
On Vinicius Tobias joining Real Madrid Castilla 🇧🇷 #HalaMadridYNadaMaspic.twitter.com/tVymgCILOj
وذكرت العديد من التقارير الصحفية أن ريال مدريد تعاقد مع توبياس لمدة موسمين على سبيل الإعارة مقابل 19 مليون يورو.
المصدر: وكالات