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رسميا.. ريال مدريد يضم البرازيلي فينيسيوس توبياس

الرياضة

رسميا.. ريال مدريد يضم البرازيلي فينيسيوس توبياس
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أعلن ريال مدريد الإسباني اليوم الاثنين تعاقده رسميا مع اللاعب البرازيلي فينيسيوس توبياس البالغ 18 عاما قادما من فريق شاختار دونيتسك.

وسيلعب توبياس في الفريق الثاني لريال مدريد (الفريق الرديف الذي يسمى كاستيا) بقيادة الأسطورة، المدرب راؤول غونزاليس، مع إمكانية الاعتماد عليه في الفريق الأول بقيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وذكرت العديد من التقارير الصحفية أن ريال مدريد تعاقد مع توبياس لمدة موسمين على سبيل الإعارة مقابل 19 مليون يورو.

المصدر: وكالات

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