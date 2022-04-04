يوفنتوس يكشف طبيعة إصابة لوكاتيلي وفترة غيابه

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي في بيان رسمي اليوم الاثنين عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه مانويل لوكاتيلي البالغ 24 عاما ومدة غيابه عن الملاعب.

وجاء في بيان يوفنتوس: "خضع لوكاتيلي لفحوصات طبية في عيادة النادي صباح اليوم، وتبين معاناته من التواء في الرباط الجانبي للركبة اليمنى، وسيبقى خارج الملاعب لمدة أربعة أسابيع تقريبا".

Manuel Locatelli comes off with an injury in the Derby d'Italia. pic.twitter.com/ylMWcN8Mw7 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 3, 2022

ومن المحتمل أن يلحق لوكاتيلي بفريقه في الجولات الثلاث الأخيرة من "الكالتشيو"، بالإضافة إلى نهائي كأس إيطاليا إذا تأهل يوفنتوس.

Manuel Locatelli Out for a Month With Knee Injury https://t.co/tl6O4LoaB6 — Sarkari Job Wale (@sarkari_jobwale) April 4, 2022

واضطر لوكاتيلي متأثرا بالإصابة لمغادرة المباراة التي مني فيها فريقه بخسارة مريرة على أرضه أمام إنتر ميلان بهدف دون مقابل ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس الأحد.

المصدر: وكالات