راموس يتجاهل الرد على صافرات الاستهجان في "حديقة الأمراء"

تجاهل النجم الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي البالغ 36 عاما، الرد على الجمهور الباريسي عقب مواجهة لوريان أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الفرنسي.

وشارك راموس بديلا لزميله ماركينيوس، بعد مرور 72 دقيقة من عمر اللقاء، واستقبلت جماهير سان جيرمان المتواجدة على مدرجات "حديقة الأمراء" اللاعب الإسباني الذي غاب عن الفريق لإصابات متتالية بصافرات الاستهجان واستمر ذلك كلما لمس الكرة.

ونشر راموس صورة له من المباراة، عبر حسابه في "تويتر"، وكتب عليها: "سعيد بالنقاط والعودة إلى الفريق.. لنستمر!".

Feliz por los 3️⃣ puntos y por volver con el equipo. ¡Seguimos!

Happy with the 3️⃣ points and to be back in the team. Onwards!#AllezParis 🔴🔵 pic.twitter.com/BxF9H6MvB2 — Sergio Ramos (@SergioRamos) April 3, 2022

يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة باريس سان جيرمان بنتيجة 5-1.

وانتقل راموس إلى صفوف سان جيرمان، مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر تمتد إلى صيف 2023، قادما من ريال مدريد الإسباني.

المصدر: وكالات