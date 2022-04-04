 
مباشر

راموس يتجاهل الرد على صافرات الاستهجان في "حديقة الأمراء"

الرياضة

راموس يتجاهل الرد على صافرات الاستهجان في
Legion-Media Philippe Lecoeur
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sqv7

تجاهل النجم الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي البالغ 36 عاما، الرد على الجمهور الباريسي عقب مواجهة لوريان أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الفرنسي.

وشارك راموس بديلا لزميله ماركينيوس، بعد مرور 72 دقيقة من عمر اللقاء، واستقبلت جماهير سان جيرمان المتواجدة على مدرجات "حديقة الأمراء" اللاعب الإسباني الذي غاب عن الفريق لإصابات متتالية بصافرات الاستهجان واستمر ذلك كلما لمس الكرة.

ونشر راموس صورة له من المباراة، عبر حسابه في "تويتر"، وكتب عليها: "سعيد بالنقاط والعودة إلى الفريق.. لنستمر!".

يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة باريس سان جيرمان بنتيجة 5-1.

وانتقل راموس إلى صفوف سان جيرمان، مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر تمتد إلى صيف 2023، قادما من ريال مدريد الإسباني.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا