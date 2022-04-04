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روسيا والصين تدرسان طلب استضافة بطولة العالم لكرة اليد للسيدات

الرياضة

روسيا والصين تدرسان طلب استضافة بطولة العالم لكرة اليد للسيدات
AFP FRANCK FIFE
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قال رئيس الاتحاد الروسي لكرة اليد، سيرغي شيشكاريف، أنهم يدرسون، رفقة الاتحاد الصيني، تقديم عرض مشترك لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد للسيدات عام 2029 أو 2031.

وقال شيشكاريف: "نحن نفكر في تقديم عرض مشترك لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد للسيدات في 2029 أو 2031".

من جهة أخرى أعلن شيشكاريف أن بطولة بكرة اليد ستقام في موسكو بالفترة من 22 إلى 23 أبريل الجاري، بمشاركة منتخبات روسيا والصين وبيلاروس، تحت عنوان "كأس الصداقة والسلام". 

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وقال رئيس الاتحاد الروسي: "هذا سيسمح للرياضيين باستعادة الحافز، والعمل بتفان كامل، في إطار هذه البطولة سيحتاجون إلى إثبات جدارتهم".

في 28 فبراير، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة اليد تعليق مشاركة الفرق والأندية الروسية والبيلاروسية في المسابقات الدولية إلى أجل غير مسمى على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

بالإضافة إلى تعليق مشاركة الأندية والفرق الروسية، أجل الاتحاد الأوروبي لكرة اليد بطولة أوروبا لكرة اليد الشاطئية للاعبين تحت سن 16 والبطولة التأهيلية لبطولة كرة اليد الشاطئية الأوروبية 2023، والتي كانتا مقررتين بموسكو في يوليو 2022.

المصدر: وكالة "تاس" الروسية

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