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الأهلي المصري يتفادى كمين الهلال السوداني في دوري الأبطال

الرياضة

الأهلي المصري يتفادى كمين الهلال السوداني في دوري الأبطال
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بلغ نادي الأهلي المصري الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على حساب ضيفه الهلال السوداني، إثر فوزه عليه (1-0) مساء يوم الأحد، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

ويدين الفريق المصري بالفضل في انتصاره للاعبه حسين الشحات، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة 74 من عمر المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي.

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التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي المصري وضيفه الهلال السوداني
التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي المصري وضيفه الهلال السوداني

ورفع الأهلي حامل اللقب، رصيده إلى 10 نقاط، واحتل مركز الوصافة في ترتيب المجموعة الأولى، وصعد إلى دور الثمانية الكبار للبطولة، رفقة فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، متصدر المجموعة برصيد 16 نقطة.

بينما بقي الهلال في المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط، وودع دوري الأبطال، مع الفريق السوداني الآخر المريخ، صاحب المركز الرباع الأخير برصيد أربع نقاط أيضا.

المصدر: RT 

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