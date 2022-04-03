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إنتر ميلان يضمد جراحه على حساب "السيدة العجوز"

الرياضة

إنتر ميلان يضمد جراحه على حساب
AP Fabio Ferrari
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أسقط فريق إنتر ميلان مضيفه يوفنتوس في عقر داره، بفوزه عليه بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، مساء يوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل اللاعب التركي هاكان كالهانجولو هدف الفوز الوحيد لفريق "النيراتزوري" من ضربة جزاء عندما كان الشوط الأول للقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

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وحقق إنتر ميلان، حامل اللقب، انتصاره الأول بعد تعادلين متتاليين، ليرفع رصيده إلى 63 نقطة، مقلصا الفارق إلى ثلاث نقاط بينه وبين جاره المتصدر ميلان ووصيفه نابولي.

في المقابل، مني فريق يوفنتوس بالهزيمة الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية، وتجمد رصيده بالتالي عند 59 نقطة، وبقي في المركز الرابع على سلم ترتيب "الكالتشيو".

المصدر: RT 

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