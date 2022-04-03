التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي المصري ضد الهلال السوداني

يستضيف نادي الأهلي المصري فريق الهلال السوداني، اليوم الأحد في الساعة (21:00) بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن الجولة السادسة الأخيرة لمرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسيبدأ الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني (56 عاما)، المدير الفني لنادي الأهلي، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه السوداني، على استاد القاهرة الدولي:

twitter/AlAhly

ويحتل الأهلي حامل اللقب، مركز الوصافة في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، الفوز والتعادل ليبلغ الدور ربع النهائي للبطولة.

بينما يشغل الهلال المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط، ويحتاج للفوز على الأهلي لانتزاع بطاقة العبور منه لدور الثمانية للبطولة.

المصدر: RT