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التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي المصري وضيفه الهلال السوداني

الرياضة

التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي المصري وضيفه الهلال السوداني
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يستضيف نادي الأهلي المصري فريق الهلال السوداني، اليوم الأحد في الساعة (21:00) بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن الجولة السادسة الأخيرة لمرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسيبدأ الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني (56 عاما)، المدير الفني لنادي الأهلي، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه السوداني، على استاد القاهرة الدولي:

التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي المصري وضيفه الهلال السوداني
twitter/AlAhly

بينما اختار البرتغالي جواو موتا، المدير الفني لنادي الهلال، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "المارد الأحمر":

التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي المصري وضيفه الهلال السوداني
twitter/alhilalsc
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ويحتل الأهلي حامل اللقب، مركز الوصافة في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، الفوز والتعادل ليبلغ الدور ربع النهائي للبطولة.

بينما يشغل الهلال المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط، ويحتاج للفوز على الأهلي لانتزاع بطاقة العبور منه لدور الثمانية للبطولة.

المصدر: RT 

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