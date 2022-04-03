توتنهام يعاقب نيوكاسل يونايتد على هدف التقدم

حول فريق توتنهام هوتسبير تأخره بهدف إلى فوز عريض على نيوكاسل يونايتد (5-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وضع المدافع السويسري فابيان شار نيوكاسل في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

وجاء رد أصحاب الأرض قاسيا جدا، بإحرازهم خمسة أهدف متتالية عبر كل من، المدافع الويلزي بن دافيز، المدافع الإيرلندي مات دوهيرتي، الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، المدافع البرازيلي إيميرسون، والمهاجم الهولندي ستيفن بيرجوين، في الدقائق (43، 48، 54، 63، 83) على الترتيب، من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "توتنهام هوتسبير" بالعاصمة لندن.

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وحقق توتنهام انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 54 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، متجاوزا بفارق الأهداف جاره أرسنال، الذي لعب 28 مباراة، ويحل ضيفه على نادي كريستال بالاس مساء غد الاثنين.

في المقابل، مني نيوكاسل يونايتد بالهزيمة الثالثة على التوالي، يشغل المركز الخامس عشر على سلم ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 31 نقطة.

المصدر: RT