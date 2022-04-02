شاهد.. لقطة محرجة ومؤثرة وحزينة جدا لمحمد صلاح

شهدت مباراة فريق ليفربول أمام ضيفه واتفورد، التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الأسبوع الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لقطة محرجة ومؤثرة جدا للنجم المصري محمد صلاح.

والتقط عدسات الكاميرات صورة موثرة لمحمد صلاح لحظة استبداله بزميله المهاجم السنغالي ساديو ماني، عند الدقيقة 69 من زمن اللقاء.

AP Jon Super

وبدا على وجه محمد صلاح الحزن الشديد لدى خروجه من الملعب، وهو يصافح زميله ساديو ماني و"غريمه" بنفس الوقت، وذلك بعد حرمان منتخب مصر من مونديال قطر 2022، إثر خسارته أمام السنغال بالذات، بركلات الترجيح (1-3)، يوم الثلاثاء الماضي، في الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كاس العالم لكرة القدم.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

يذكر أن منتخب مصر سقط للمرة الثانية على التوالي أمام نظيره السنغالي، الذي توج بلقب كأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخه على حساب منتخب "الفراعنة"، بالذات بفوزه عليه بركلات الترجيح أيضا، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الأحد 6 فبراير الماضي، على ملعب "باول بيا ستاديوم - Paul Biya Stadium" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

المصدر: RT