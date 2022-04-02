رئيس الاتحاد المصري يكشف حقيقة اعتزال صلاح واستقالة كيروش

كشف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جمال علام، حقيقة رغبة قائد منتخب "الفراعنة" محمد صلاح، في اعتزال اللعب دوليا، بعد فشل مصر في التأهل إلى نهائيات مونديال "قطر 2022".

وفقد منتخب مصر فرصة التأهل للمونديال خلال المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية لحساب السنغال، حيث فاز ذهابا في ستاد القاهرة بهدف دون رد، قبل أن يخسر بنفس النتيجة في الإياب في داكار، ويحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسم فيها الحظ لـ"أسود التيرانغا" السينغالية.

وقال صلاح عقب مباراة السنغال، إنه فخور باللعب مع الجيل الحالي للاعبين، سواء تواجد في المنتخب خلال المرحلة المقبلة أم لا، الأمر الذي جعل البعض يتكهن بأن نجم نادي ليفربول قرر اعتزال اللعب دوليا.

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ولكن علام، أكد في تصريحات تلفزيونية، أن محمد صلاح لم يقصد الاعتزال الدولي، مضيفا "ربما تحدث بهذه النبرة، نظرا لطول الفترة بين كأس العالم المقبلة في قطر 2022 والتي تليها عام 2026".

وتابع علام: "أكدت لصلاح خلال اجتماعنا (بعد مباراة السنغال) بأنه قائد منتخبنا ووجوده مهم لنا".

وأكمل: "صلاح قائد بمعنى الكلمة، ودائما ما يخلق أجواء رائعة داخل الفريق ويجتمع مع اللاعبين ويتحدث معهم، ويحظى بحب كل اللاعبين".

وبسؤاله عن استقالة المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، قال علام: "كيروش لم يستقل، طبيعي أي مدرب لم يصل لهدفه أن يشكر اللاعبين ويقول إنه أدى مهمته"، مضيفا: "كيروش، كان يطمح في قيادة منتخب مصر للوصول للمونديال، فقد كانت لديه ثقة كبيرة في تحقيق ذلك".

وتابع: "طلبت منه (كيروش) في المطار بعد العودة إلى القاهرة (عقب مباراة السنغال)، بعدم التحدث عن مصيره في وسائل الإعلام لحين عودة وفد الاتحاد المصري من قطر، حيث يجتمع المجلس بعد ذلك ويحسم كل شيء"، مؤكدا "لن نتخذ أي قرارات متسرعة وسنقوم بدراسة الموضوع بتأن".

المصدر: المصري اليوم + وكالات