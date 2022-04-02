خليلوزيتش: أراهن على تكرار إنجاز الجزائر مع المغرب في المونديال القادم

صرح المدير الفني لمنتخب المغرب، البوسني وحيد خليلوزيتش، بأن قرعة مونديال "قطر 2022" التي جرى سحبها أمس الجمعة في الدوحة، وضعت "أسود الأطلس" في مجموعة غير سهلة.

ووضعت القرعة المنتخب المغربي في المجموعة السادسة إلى جانب بلجيكا، وكرواتيا، وكندا.

وقال خليلوزيتش في تصريح تلفزيوني بعد القرعة: "القرعة وضعتنا في مجموعة غير سهلة، ويكفي ذكر المنتخب الكرواتي، وصيف بطل كأس العالم" في النسخة الماضية بروسيا.

وأضاف: "كما لا ننسى المنتخب البلجيكي، الذي يعتبر من المنتخبات الأوروبية القوية، كما لا يجب الاستهانة بكندا".

وأردف: "أراهن على تحقيق شيء مع المنتخب المغربي في قطر، مثلما فعل المنتخب الجزائري في البرازيل 2014"، حينما كان خليلوزيتش يشرف على تدريبه ووصل معه إلى الدور ثمن النهائي.

وواصل: "نواجه منتخبات قوية في كأس العالم، ويجب أن نتسلح بكل الإمكانات، وعلينا الاستعداد جيدا والقيام بمجهود كبير".

وأكمل المدرب البوسني: "يجب أن نستعد بشكل جيد. إنها كأس عالم مختلفة، لكنني أعتقد بأن القطريين سينظمون بطولة رائعة، والجميع يتطلع لذلك بفارغ الصبر".

ويشارك المنتخب المغربي في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، بعد أعوام (1970، 1986، 1994، 1998، 2018) علما بأنه أصبح في 1970 ثاني منتخب إفريقي يشارك في المونديال بعد مصر (1934)، وأصبح في 1986 أول منتخب إفريقي يتخطى دور المجموعات.

المصدر: وكالات