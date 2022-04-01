مواجهة إيرانية أمريكية "ملتهبة" على الأراضي القطرية

أسفرت قرعة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، في مركز المؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة، عن مواجهة مثيرة بين منتخبي إيران والولايات المتحدة.

وأوقعت القرعة منتخبي إيران والولايات المتحدة الأمريكية في المجموعة الثانية، إلى جانب المنتخب الإنجليزي، إضافة إلى المنتخب المتأهل من المسار الأول في الملحق الأوروبي (ويلز أو أوكرانيا أو إسكتلندا).

وستقام مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في قطر، ولأول مرة في فصل الشتاء أيضا، وذلك خلال الفترة من 21 نوفمبر المقبل، وحتى و18 ديسمبر 2022، بمشاركة 32 منتخبا لآخر مرة.

المصدر: RT