قبل قرعة مونديال 2022.. حقائق عن المنتخبات العربية المشاركة

تمكنت 4 منتخبات عربية من التأهل لنهائيات كأس العالم "قطر 2022"، وهي: "قطر (المستضيفة)، والسعودية عن آسيا، والمغرب وتونس عن إفريقيا".

وقد يرتفع العدد ليصبح 5 منتخبات عربية، في حال تأهل الإمارات عبر الملحق الآسيوي ثم العالمي.

وفي ما يأتي نبذة عن المنتخبات العربية المشاركة في المونديال القطري قبل قرعة النهائيات المقررة في الدوحة في وقت لاحق اليوم الجمعة.

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قطر

الاتحاد القاري: آسيا

أفضل إنجاز: -

المشاركات: 1 (2022)

التأهل: بصفته الدولة المضيفة.

حقائق: تشارك قطر في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.

دولة مضيفة وحيدة أخفقت في تخطي دور الأول كانت جنوب إفريقيا عام 2010.

13 من النسخ الـ21 السابقة، حل المضيف بين الأربعة الأوائل.

حققت قطر أول لقب في تاريخها عندما توجت بكأس آسيا 2019 في الإمارات، بفوزها على حاملة اللقب أربع مرات اليابان 3-1.

في سبتمبر 2015، حققت قطر أكبر فوز في تاريخها على حساب بوتان 15-0 ضمن تصفيات مونديال روسيا 2018.

المغرب

الاتحاد القاري: إفريقيا

أفضل انجاز: دورالـ16 (1986).

المشاركات: 6 (1970، 1986، 1994، 1998، 2018، و2022).

التأهل: تغلب على الكونغو الديموقراطية في الدور الثالث من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر (5-2 بمجموع المباراتين).

المباريات السابقة في كأس العالم: لعب 16 مباراة، فاز مرتين، تعادل في خمس مباريات خسر تسع، سجل 14 هدفا واستقبلت شباكه 22 هدفا.

حقائق: أنهى منتخب المغرب في 2018 غيابا استمر عشرين عن كأس العالم، ويخوض نسختين متتاليتين مرة ثانية بعد 1994 و1998.

وأصبح في 1970 ثاني منتخب إفريقي يشارك في كأس العالم بعد مصر (1934).

وأصبح في 1986 أول منتخب إفريقي يتخطى دور المجموعات، بعد تصدره مجموعة قوية تضم إنجلترا، بولندا والبرتغال. خسر بهدف متأخر من لوثار ماتيوس ضد ألمانيا الغربية.

وأخفق في تخطي دور المجموعات أربع مرات من أصل خمس مشاركات.

حقق فوزين فقط في كأس العالم من أصل 16 مباراة، على البرتغال 3-1 في 1986 واسكتلندا 3-0 في 1998.

السعودية

الاتحاد القاري: آسيا

أفضل إنجاز: دورالـ16 (1994).

المشاركات: 6 (1994، 1998، 2002، 2006، 2018، و2022)

التأهل: تصدر المجموعة الآسيوية الثانية في الدور الثالث.

المباريات السابقة في كأس العالم: لعب منتخب السعودية 16 مباراة، فاز ثلاث مرات، تعادل في مباراتين وخسر في 11، سجل 11 هدفا وتلقى 39 هدفا.

حقائق: تخوض السعودية النهائيات السادسة في تاريخها والثانية تواليا. شاركت أربع مرات تواليا بين 1994 و2006.

أفضل مشاركة لها كانت الأولى في الولايات المتحدة 1994، عندما تخطت بلجيكا في دور المجموعات بهدف تاريخي لسعيد العويران، قبل أن تودع في الدور الاقصائي أمام السويد 1-3.

فوزها على مصر 2-1 في روسيا 2018 أنهى سلسلة من 12 مباراة من دون أي فوز، بعد الأخير على بلجيكا في 1994.

وحده السعودي سامي الجابر سجل ثلاثة أهداف لمنتخب عربي في كأس العالم، أمام المغرب (1994)، جنوب إفريقيا (1998)، وتونس (2006). كما أن الجابر هو العربي الوحيد الذي خاض مباريات في أربع نسخ في المونديال (بين 1994 و2006).

تونس

اتحاد القاري: إفريقيا

أفضل إنجاز: دور المجموعات

المشاركات: 6 (1978، 1998، 2002، 2006، 2018 و2022).

التأهل: تغلبت تونس على مالي في الدور الثالث من التصفيات الإفريقية (1-0 بمجموع المباراتين).

المباريات السابقة في كأس العالم: لعب منتخب تونس 15 مباراة، فاز مرتين وتعادل أربع مرات وخسر في تسع مباريات، سجل 13 هدفا، وتلقى 25 هدفا.

حقائق: تخوض تونس النهائيات السادسة في تاريخها والثانية تواليا.

وأصبحت أول منتخب إفريقي يحقق فوزا في كأس العالم، بعد تغلبها في مشاركتها الأولى على المكسيك 3-1 في الأرجنتين عام 1978.

انتظرت 40 عاما لتحقق فوزها الثاني على حساب بنما 2-1 في روسيا 2018، بعد سلسلة من 13 مباراة من دون أي فوز.

ولم تبلغ تونس الأدوار الاقصائية في خمس مشاركات سابقة.

وحافظت تونس على شباكها نظيفة مرة يتيمة في 15 مباراة ضمن كأس العالم، وكانت خلال التعادل السلبي مع ألمانيا الغربية في دور المجموعات عام 1978، عندما كان خصمها يحمل لقب المونديال.

المصدر: أ ف ب + وكالات