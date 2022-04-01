وفاة المدرب السوري في الكاراتيه خلدون زهر الدين

توفي صباح اليوم الجمعة في دمشق، المدرب السوري في رياضة الكاراتيه، خلدون زهر الدين، عن عمر ناهز 52 عاما إثر مرض عضال.

ويعد الراحل زهر الدين، أحد أهم خبرات رياضة الكاراتيه في سوريا وسبق له العمل كمدرب للمنتخب الوطني، كما شغل عضوية اتحاد الكاراتيه ورئاسة اللجنة الفنية للعبة بالسويداء.

وكان له الفضل الكبير في تطوير رياضة الكاراتيه بالسويداء واكتشاف العديد من المواهب وتأهيلها وتقديمها للمنتخب الوطني السوري.

ونعى الاتحاد الرياضي العام واللجنة الأولمبية السورية واللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بالسويداء واتحاد الكاراتيه، الراحل زهر الدين، الذي سيشيع جثمانه غدا السبت، في مدينة السويداء.

المصدر: وكالات