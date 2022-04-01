قرعة مونديال 2022.. مشاركة بطلي العالم السابقين كافو وماتيوس

ينضم القائدان السابقان لمنتخبي البرازيل وألمانيا، كافو ولوثار ماتيوس، إلى ستة مساعدين آخرين للمشاركة في سحب قرعة مونديال "قطر 2022"، اليوم الجمعة.

وستضم مجموعة المساعدين كلا من عادل أحمد مال الله (قطر)، وعلي دائي (إيران)، وبورا ميلوتينوفيتش (صربيا/المكسيك)، وجاي جاي أوكوشا (نيجيريا)، ورابح ماجر (الجزائر)، وتيم كايهل (أستراليا).

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وقال كافو، الذي يشارك في القرعة النهائية للمرة الثالثة، تماما كما شارك في ثلاث مباريات نهائية في كأس العالم في 1994، و1998، و2002، ورفع من خلالها الكأس مرتين، قال: "رغم أنني اعتدت على هذا الأمر، لكنني أشعر برعشة، فالقرعة تُنبئ باقتراب كأس العالم، الكأس التي لن يتوقف اعتزازي بها".

وأضاف: "رغم مرور ما يقارب 20 عاما من كوني آخر لاعب من أمريكا الجنوبية يرفعها (الكأس)، إلا أن الفخر لا يزال يغمرني. إن اللعب في كأس العالم شيء لا مثيل له، عندما يقف أهل بلدك جميعهم لمشاهدة المباراة".

ولا يحتاج المساعدون الآخرون الكثير من التعريف، فقد قاد ماتيوس منتخب ألمانيا الغربية للفوز بكأس العالم لعام 1990، وساعد جاي جاي أوكوتشا، لاعب وسط ميدان نيجيريا وصانع ألعابها، منتخب بلاده في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه سنة 1994 وفاز باللقب الأولمبي بعد ذلك بعامين، بينما سجل كايهل أول هدف لأستراليا في باكورة مشاركاتها في نهائيات كأس العالم ضد منتخب اليابان سنة 2006، ومثل منتخب بلاده في بطولات سنة 2010، و2014، و2018.

كما يعتبر بورا ميلوتينوفيتش، المدرب الوحيد الذي تمكن من المشاركة في خمس نسخ متتالية من كأس العالم مع منتخبات مختلفة: المكسيك (1986)، وكوستاريكا (1990)، والولايات المتحدة الأمريكية (1994)، ونيجيريا (1998)، والصين (2002).

وسيساعد في أول قرعة لكأس العالم في الشرق الأوسط ثلاثة أسماء بارزة من المنطقة، وعلى رأسهم ممثل البلد المضيف المدافع القطري السابق، عادل أحمد مال الله الذي مثل بلده في كأس العالم للشباب عام 1981، عندما فازوا بالميدالية الفضية، كما مثل قطر في مسابقة كرة القدم الأولمبية سنة 1984.

المصدر: أ ف ب