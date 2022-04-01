رابطة الدوري الإنجليزي تدخل تعديلا جديدا على مباريات الدوري الممتاز

سيكون بإمكان أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم اعتبارا من الموسم المقبل، إجراء خمسة تبديلات خلال المباريات، أسوة بالدوريات الكبرى الأخرى، وذلك بعدما تم التوافق على تعديل النظام.

وسمح للفرق الإنجليزية بإجراء خمسة تبديلات في المراحل الأخيرة من موسم 2019-2020 بسبب الجدول المزدحم الذي فرضه تفشي فيروس كورونا.

ولكن، خلافا للدوريات الكبرى الأخرى والمسابقات القارية، تم التخلي عن هذه القاعدة في الموسم التالي والعودة إلى التبديلات الثلاثة لكل جانب بسبب مخاوف من أن التبديلات الإضافية تعطي أفضلية للأندية الكبرى نظرا لوفرة لاعبي المستوى الرفيع في صفوفها.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الخميس في بيان: "اعتبارا من الموسم المقبل، سيسمح للأندية استخدام خمسة تبديلات، على أن يتم إجراؤها في ثلاث مناسبات خلال المباراة، مع فرصة إضافية (للتبديل) بين الشوطين".

وكان المدرب الألماني لليفربول، يورغن كلوب، ونظيره الإسباني في مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، من أبرز الذين انتقدوا قرار عدم السماح بخمسة تبديلات أسوة بالدوريات الكبرى الأخرى.

وقال غوارديولا الموسم الماضي: "في جميع أنحاء العالم هناك خمسة تبديلات. هنا نعتقد أننا دوري مميز مع (السماح بتبديل) ثلاثة لاعبين. نحن لا نحمي اللاعبين"، في إشارة منه إلى الضغط الذي تعاني منه الفرق بوجود ثلاث مسابقات محلية إضافة إلى المشاركات القارية، ما يتسبب بإرهاق اللاعبين.

وبدوره، اتهم كلوب الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ريتشارد ماسترز بـ"الافتقار إلى القيادة" حيال هذه المسألة، قائلا عن اعتماد التبديلات الخمسة بأنها "ليست ميزة، بل إنها ضرورة".

المصدر: أ ف ب